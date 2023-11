Fi, Civetta e Sacco coordinatori provinciali a Campobasso e Isernia

(Adnkronos) – Orazio Civetta e Manolo Sacco sono i nuovi coordinatori provinciali di Forza Italia a Campobasso e Isernia. Saranno affiancati rispettivamente da Sandra Palombo e Pietro Sacco, eletti vice coordinatori. La giornata congressuale degli azzurri in Molise, tappa del percorso destinato a concludersi a febbraio con l’elezione del segretario nazionale, si è svolta all’insegna dell’unità. In entrambi i casi, infatti, sono state presentate liste unitarie, con un accordo a cui ha lavorato in prima persona il coordinatore regionale del partito e senatore, Claudio Lotito. “Da Campobasso e Isernia arriva un segnale chiaro, l’unione fa la forza”, ha spiegato Lotito. “Dopo l’ottimo risultato del tesseramento, con quasi 1000 adesioni all’attivo, oggi ho voluto essere qui per ribadire che Forza Italia c’è, è al servizio del territorio e dei cittadini e lavora per dare risposte concrete con i fatti, non con le parole. Abbiamo messo in atto una riorganizzazione del partito con l’obiettivo di renderlo una fucina di idee, tutti potranno dare il proprio contributo in base alle proprie esperienze e competenze. Chi credeva che Forza Italia fosse morte sbagliava. Le idee che ci ha trasmesso il Presidente Berlusconi sono vincenti e lo dimostreremo, anche alle prossime elezioni europee”, ha concluso —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)