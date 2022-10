Festival del giornalismo alimentare, salta l’edizione 2023. Gli organizzatori: “Non abbiamo budget sufficente”￼

Uno stop forzato per Festival internazionale del giornalismo alimentare: l’ottava edizione, già prevista per fine febbraio 2023, non si terrà. Per motivi di budget come spiegano gli organizzatori: “Manca una parte significativa delle entrate necessarie per pianificare l’edizione 2023 – afferma Massimiliano Borgia, direttore del Festival – per questo siamo costretti a bloccare l’iter organizzativo. Non avremmo mai immaginato che, dopo sette anni, ci saremmo trovati nelle condizioni economiche degli esordi, quando l’evento doveva ancora dimostrare il suo valore tematico e la sua potenzialità mediatica”.



Nata nel 2016, la manifestazione ha visto alternarsi al Festival oltre 800 relatori nei panel e 200 tutor nei laboratori formativi. La kermesse è stata frequentata da oltre 7.000 persone con circa 800 giornalisti e blogger in tour per Torino e il Piemonte.



Il Festival, fa sapere infine il gruppo organizzatore, ha sempre avuto il patrocinio del Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero delle Politiche agricole, dell’Ordine dei giornalisti, della Federazione nazionale della stampa italiana e ha visto la partecipazione assidua di organismi internazionali come Fao e Efsa.