Momenti di panico per alcuni tifosi italiani a Wembley incappati nella furia dei supporters inglesi al termine della finale di Euro 2020, vinta dagli Azzurri ai calci di rigore contro i padroni di casa.

In un video che sta circolando in rete si vedono gruppi di tifosi inglesi che mentre escono dallo stadio prendono a spinte, calci e pugni gli italiani e minacciano gli steward incaricati di far sfollare il pubblico in sicurezza.

“Fuck off, fuck off” dice uno degli uomini ripresi mentre tira calci a un ragazzo disteso per terra che e che tenta di proteggersi dai colpi prima che altri si uniscano alla violenza accanendosi contro la vittima.

La furia degli inglesi prosegue in un vero e proprio parapiglia che impedisce agli italiani di uscire dallo stadio e nelle immagini si vedono molti tifosi con la maglia azzurra tentare di fuggire dalle violenze.

Ecco il video