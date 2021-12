Entro metà marzo la riorganizzazione di Palazzo di Città

La nuova amministrazione comunale di Torino dovrebbe concludere per metà marzo la riorganizzazione dell’organigramma di Palazzo Civico. A delineare le tempistiche delle procedure in corso a livello dirigenziale è il sindaco Stefano Lo Russo che, in attesa di completare il nuovo assetto, intende prorogare in via temporanea gli attuali incarichi dirigenziali in scadenza il 15 gennaio.

E’ previsto entro fine anno l’annuncio del nuovo segretario generale del Comune, mentre è in fase di conclusione la procedura per individuare il direttore generale di Palazzo Civico. Per i primi di gennaio è previsto l’avvio dell’iter amministrativo per la sua designazione. Dopo il loro ingresso in servizio, ha spiegato il sindaco, lavoreranno con la vicesindaca e assessora al Personale, Michela Favaro, alla riorganizzazione dell’organigramma in modo che verso metà marzo vengano assegnati tutti gli incarichi dirigenziali.

Nel primo semestre dell’anno, intanto, si procederà con i bandi per le altre figure necessarie alla macchina comunale. In attesa della designazione del nuovo comandante della polizia municipale, questa mattina è stato infine prorogato di 6 mesi l’incarico di vicario ad Alessandro Parigini.