Elezioni, Conte e Salvini tornano a Torino per l’ultimo appello al voto

La campagna elettorale per il nuovo sindaco di Torino entra nella sua ultima, decisiva, settimana. Domenica 3 e lunedì 4 i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere tra i 13 candidati chi dorà guidare la città: restano dunque cinque giorni per provare a convincere gli indecisi.

E i candidati sfoderano le ultime armi chiamando all’appello i big del nazionale, che già nelle settimane scorse hanno tenuto comizi nelle piazze cittadine e che in questa ultima settimana tornano per ribadire il loro appoggio.

Inizia il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che lunedì 27 settembre sarà in piazza Solferino alle 18.30 insieme alla candidata pentastellata Valentina Sganga e la sindaca Chiara Appendino che lo annuncia dai suoi canali social: “Parleremo di Torino, del suo futuro e dei progetti da portare a termine per una Città che metta al centro l’ambiente, il lavoro, i diritti, il futuro, la qualità della vita”.

Torna a Torino anche Matteo Salvini per Paolo Damilano. Il leader della Lega sarà in città mercoledì 29 settembre alle ore 18, assieme al segretario regionale Riccardo Molinari. Niente comizio nelle piazze auliche, però, questa volta, ma un incontro con i cittadini in Barriera di Milano (corso Palermo angolo via Sesia).