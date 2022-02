È morto Mark Lanegan. Il cantante aveva 57 anni, la notizia è arrivata direttamente dal suo profilo Twitter: «Il nostro amato Mark Lanegan se n’è andato questa mattina nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Era un cantante, un musicista e uno scrittore amato, lascia la moglie Shelley. Al momento non ci sono altre informazioni. La famiglia chiede di rispettare la sua privacy».

Il 14 dicembre è uscito nelle librerie inglesi Devil in a Coma, il libro autobiografico scritto da Mark Lanegan durante la sua convalescenza tormentata dagli effetti del long-covid. Il cantante degli Screaming Trees è stato in bilico tra la vita e la morte per tre settimane, entrando e uscendo dal coma numerose volte e perdendo temporaneamente l’udito.