Donnarumma alla Juve: gli ultras Milan sotto casa del giocatore

Non è bastato il faccia a faccia a Milanello. A quanto pare gli ultras del Milan si sono presentati sotto casa di Gianluigi Donnarumma per un altro incontro per un ulteriore chiarimento sulle intenzioni del portiere che non ha ancora firmato il rinnovo con i rossoneri e che viene dato in odore di Juventus. Tutto questo mentre la società starebbe pensando ad una soluzione per non cederlo a zero: un contratto dalla durata di due anni.