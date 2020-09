Dl semplificazioni, Cirio: “Subito commissari per completare Tav e grandi opere “

Non solo per la Tav, il tratto piemontese della ferrovia veloce, ma anche per tutte le tre grandi opere che sono in essere nella regione subalpina. la Regione Piemonte infatti, ha chiesto al Governo di nominare tre commissari speciali, ad hoc, uno per ogni opera strategica. La Tav, la Pedemontana e l’Asti-Cuneo, sono infatti infrastrutture ritenute fondamentali per la ripartenza del mondo produttivo e del lavoro in Piemonte.

Questo quanto dichiarato oggi dal presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, durante l’incontro con le realta’ produttive piemontesi, svoltosi questa mattina a Torino.

“Nominare subito i commissari straordinari per completare tre grandi opere, la Tav, l’autostrada Asti-Cuneo e la Pedemontana piemontese, non candidiamo nessuno, decida il governo quali commissari scegliere, in piena autonomia”, ha detto il governatore Cirio che ha suggerito comunque, per la Tav, la nomina del prefetto di Torino, Claudio Palomba.

“Il futuro – conclude Cirio – passa attraverso le infrastrutture e il Piemonte non può più aspettare. E’ una richiesta forte non solo della Regione, ma di tutto il mondo economico e produttivo. Il governo ha annunciato la disponibilità a nominare commissari e a fare delle regole, lo faccia al più presto”.