A Torino oggi è stato raggiunto il livello giallo del piano neve con una precipitazione nevosa compresa tra i 6 e i 10 cm.

In pianura dalle ore 12 sono usciti 13 mezzi spandisale, mentre dalle ore 15 sono entrati in servizio i primi mezzi spazzaneve: 52 veicoli con lame per la grande viabilità, 44 per la media viabilità, 29 nel centro cittadino, secondo quanto previsto dal piano di emergenza neve predisposto dalla Città. Sulla collina sono operativi 64 trattori con lame e spandisale. Il sale era già stato gettato preventivamente nelle serate e nottate precedenti l’evento nevoso di oggi, sia in pianura che in collina.

Il personale della Città di Torino (Divisione Ambiente, Infrastrutture e mobilità e Polizia Municipale) ha monitorato con attenzione la situazione fin dalle prime precipitazioni, per avvisare tempestivamente l’unità di coordinamento operativo che è stata attivata dalle ore 15.

Nella notte saranno attivi 29 trattori per lo sgombero neve delle aree mercatali, 35 mezzi con lama per lo sgombero neve sulla piccola viabilità e continueranno ad operare i mezzi spandisale già attivi, dando priorità alle arterie principali.

Dalle ore 6.00 di domani, venerdì 16 dicembre, saranno inoltre operativi gli addetti allo sgombero manuale per la messa in sicurezza degli accessi di scuole, ospedali e altri luoghi sensibili.

Per agevolare le operazioni di sgombero neve e pulizia delle strade, nonché la viabilità, si invita la cittadinanza a limitare per quanto possibile gli spostamenti. Si invitano inoltre i proprietari e gli amministratori a prevenire la creazione di ghiaccio tramite idoneo spargimento di sale per tutta la lunghezza dei marciapiedi lungo i loro stabili, e ad assicurare lo sgombero della neve lungo gli stessi tratti.

Gtt ha inoltre attivato 12 squadre di spalatori per provvedere allo spargimento di sale e alla pulizia delle fermate. Le linee collinari potrebbero subire delle variazioni di percorso, per qualsiasi informazione sulle modifiche delle linee interessate si invita a consultare il sito www.gtt.to.it.

Si ricorda che è attivo un servizio di viabilità invernale al quale è possibile segnalare – attraverso la casella di posta viabilitainvernale@comune.torino.it – eventuali problematiche derivanti da precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio. La casella di posta è monitorata dal lunedì al venerdì in orario di ufficio, nei giorni festivi e nei fine settimana i cittadini sono invitati a rivolgersi allo specifico numero verde attivato dall’azienda AMIAT 800679