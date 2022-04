Dehors, Ricca e Maccanti (Lega): “Gratis fino al 15 ottobre, ristoratori già piegati da pandemia e caro bollette”

Dehors gratis fino all’autunno. E’ la richiesta dei consiglieri comunali della Lega Fabrizio Ricca ed Elena Maccanti che hanno presentato una mozione in Sala Rossa perchè l’amministrazione comunale vada incontro alle richieste dei ristoratori che dopo due anni di pandemia devono fare i conti anche con il caro energia.

“Il Comune di Torino proroghi la gratuità dei dehors straordinari e riduca i costi per quelli definitivi fino al 15 ottobre” chiedono Fabrizio Ricca, commissario cittadino della Lega e Elena Maccanti, capogruppo in Comune.

“Ristoratori e baristi sono tra le categorie che hanno sofferto di più per colpa della pandemia e a questo, ora, si sta aggiungendo anche un rincaro dei costi dell’energia che può avere effetti devastanti sul comparto. Per questo, come Lega, abbiamo presentato una mozione che vincoli il Comune – affermano -. Viste queste premesse il Sindaco ha il dovere di aiutare la categoria e un modo semplice per farlo è permettere ai locali di poter utilizzare gratuitamente i dehors nel periodo estivo, quello che per queste attività può fare la differenza”.