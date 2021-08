Damilano, squadra completa per “Torino Bellissima”. Davide Ricca non si ricandida per la Circoscrizione

A poco più di un mese dalle elezioni amministrative del prossimo 3 ottobre la squadra che sosterrà Paolo Damilano è definita. Una compagine di liste che uniscono le forze di centrosinistra di “Progresso Torino” a quelle civiche di “Torino Bellissima” e “Sì Tav Sì Lavoro” di Mino Giachino, fino a quelle dei partiti, da Forza Italia, a Fratelli d’Italia e Lega.

Una corsa non solo verso Palazzo di Città ma anche per le otto Circoscrizioni per le quali si è stabilito che le presidenze andranno ai partiti “perché le liste hanno scelto di concentrare l’attenzione sul futuro della città, ma lavoreranno strada per strada a fianco di tutti i candidati della coalizione” spiegano dallo staff del candidato.

Tra i nomi che in questi mesi si sono schierati a supporto di Paolo Damilano anche Davide Ricca, presidente uscente della Circoscrizione Ott ex Pd passato in Italia Viva e ora coordinatore della Lista “Progresso Torino.



“Avevo chiesto a Davide Ricca di guidare una circoscrizione – spiega Paolo Damilano – ma Davide, che di questa avventura è diventato un punto di riferimento, mi ha detto che il suo obiettivo è fare politica e partecipare alla ricostruzione di Torino. Lui era la risorsa più accreditata e spero lo sarà nella prossima squadra di governo della città”.



“Non ho scelto poltrone – ha spiegato Ricca – altrimenti avrei accettato le compensazioni che mi avevano offerto altrove. Sono qui per un progetto politico che lavori per il cambiamento di questa città ed è questa l’ambizione del progetto di Progresso Torino”.