Crash Bandicoot 4, prima immagine della copertina

Dopo alcuni rumor, circola ora qualcosa di concreto su Crash Bandicoot 4. Il Taiwan Digital Game Rating Committee ha infatti classificato un nuovo gioco non annunciato per PlayStation 4 e Xbox One, chiamato “Crash Bandicoot 4 It’s About Time”.

E circolano anche la cover delle due versioni del gioco il cui team di sviluppo è Toys for Bob, già autore di Spyro Reignited Trilogy.

Dalla copertina si può vedere che per Xbox è segnalata come compatibile anche per Xbox Series X e lo stesso sarà per la versione PS4, compatibile con PS5.

Crash Bandicoot 4 It’s About Time dunque sarà il prossimo gioco della saga. Ora non ci resta che aspettare che Activision pubblichi il primo trailer.