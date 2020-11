Covid, l’arcivescovo Nosiglia invita a una “catena di preghiera”

Un pomeriggio di preghiera ogni sabato da qui a Natale. E’ l’invito dell’arcivescovo di Torino Monsignor Cesare Nosiglia per affrontare il difficile momento legato alla pandemia. Il primo appuntamento sarà sabato 7 novembre quando Nosiglia presiederà rosario e celebrerà la messa al santuario della Consolata.

“La pandemia – osserva Nosiglia – cattura in questo tempo tutta la nostra attenzione e di fronte a questo gravissimo problema abbiamo bisogno di non spaventarci, di riflettere. Abbiamo bisogno, come credenti, di riportare i fatti e i nostri sentimenti in quello spazio di verità che è la preghiera”.

L’invito è dunque a una catena di preghiere ogni sabato pomeriggio alle 17.30 o mezz’ora prima della messa prefestiva “Nelle chiese come nelle case – spiega l’arcivescovo – ci si potrà ritrovare, sempre nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, per recitare insieme il Rosario. Per questo – conclude – mi indirizzo in particolare ai giovani, perché siano presenti a questi momenti e perché trovino le forme più adatte per mettersi a servizio di chi ha più bisogno”.