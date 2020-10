Covid, coprifuoco in Piemonte dalle 23 alle 5

Anche il Piemonte, dopo altre regioni italiane, si prepara al coprifuoco. Da lunedì prossimo, dalle 23 alle 5 del mattino saranno vietati gli spostamenti se non per lavoro e urgenze. Ne stanno discutendo il presidente piemontese Alberto Cirio e la sua giunta in una riunione con i direttori sanitari. A quanto si apprende si aspetterebbe solo il bollettino di questo pomeriggio sui nuovi contagi per prendere la decisione definitiva. Comunque Cirio ha già affermato che il coprifuoco è tra le ipotese.