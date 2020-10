Lutto nella politica torinese: è scomparso Giusi La Ganga

E’ morto questa mattina a 72 anni Giusi La Ganga, personaggio di spicco della politica torinese. Lo annuncia il Partito Democratico con una nota: “ll Partito Democratico di Torino si stringe attorno alla famiglia La Ganga per la scomparsa del caro Giusi. Lo ricordiamo con affetto per la sua fine e non comune intelligenza politica, per il suo attivismo nel Pd e nelle Istituzioni”.

La Ganga, che lo scorso anno era stato colpito da un ictus, ha attraversato diverse stagioni della politica torinese e nazionale. Personaggio di spicco del Psi e stretto collaboratori di Bettino Craxi dal 1979 e per quattro legislature è stato membro della Camera dei Deputati. Coinvolto nello scandalo tangenti del nuovo ospedale di Asti patteggerà una pena di un anno e otto mesi e si allontanerà dalla politica, per tornare poi attivamente nelle file della Margherita e del Partito Democratico, sostenendo le candidature di Chiamparino e Fassino.