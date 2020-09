Coronavirus, Valle (PD): “Chiarezza sul destino delle Ogr”

“E’ di questi giorni la discussione sul destino del Covid Hospital allestito alle Officine Grandi Riparazioni. Se da un canto è necessario che gli investimenti effettuati non vadano persi e il materiale acquistato non vada disperso, dall’altro non possiamo immaginare che uno dei principali investimenti culturali della nostra Città rimanga ancora a lungo bloccato e impossibilitato a svilupparsi” ha dichiarato il consigliere regionale PD Daniele Valle.

“Torino e la sua provincia hanno bisogno di uno spazio dedicato all’emergenza, ulteriore rispetto alle strutture esistenti, per poter affrontare la grande incognita del prossimo autunno: non mancano in questo senso strutture su cui si può intervenire e che possono costituire un lascito per il post epidemia, come ad esempio l’ex Maria Adelaide. In questo senso è tempo che l’assessore Icardi venga al più presto a riferire in commissione sanità”.