Coronavirus Piemonte, quarantena per infermieri arrivati da Roma

Sono in isolamento precauzionale, in due strutture militari, a Bardonecchia e Torino, otto infermieri che la Protezione civile ha inviato nei giorni scorsi in Piemonte. La conferma dalla Regione Piemonte, che precisa che “nessun infermiere positivo è giunto sul nostro territorio. Nei giorni scorsi, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha inviato in Piemonte 8 infermieri , segnalando che erano venuti a contatto con altri due colleghi risultati positivi al tampone e pertanto rimasti a Roma”.

“Alla luce di questo – si spiega ancora dalla Regione – a titolo precauzionale, l’unita’ di crisi ha alloggiato il gruppo di infermieri in due strutture militari, a Bardonecchia e a Torino. Sono in buone condizioni – si aggiunge – e non appena termineranno il loro periodo di quarantena, daranno sicuramente il loro contributo a supporto dei colleghi piemontesi che sono da settimane impegnati in prima linea nell’emergenza coronavirus”.

Annunci