Concorso dirigenti, Lo Russo (PD): “Un gran pasticcio”

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale Stefano Lo Russo interviene sulla vicenda del tanto discusso concorso per dirigenti indetto dal Comune e nei confronti del quale sono arrivate molte segnalazioni di presunte irregolarità: “Se è vero quello che apprendiamo a mezzo stampa in merito al concorso per dirigenti in corso al Comune di Torino e al netto di altre questioni un po’ strane sulle modalità di gestione da parte dell’amministrazione Appendino e di nomina delle commissioni dubito fortemente che il Tar o il Consiglio di Stato non annullino tutta la procedura se qualcuno dei concorrenti esclusi farà ricorso”, dice Lo Russo.

“Candidati prima esclusi, poi ammessi, domande prima giudicate valide, poi riconosciute errate. Insomma, un gran pasticcio” prosegue il Dem.

“Si vedrà. Per intanto si profila comunque un problema non indifferente per la Città e per la futura amministrazione anche alla luce dei prossimi pensionamenti di molti dirigenti attualmente in servizio. Anche di questo discuteremo con i sindacati lunedì prossimo”, conclude Lo Russo.