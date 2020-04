Cominform, rubrica di formazione e informazione ai tempi del Coronavirus

Il nome richiama un passato importante. Cominform è la rubrica di informazione e formazione che il Partito Comunista del Piemonte ha inaugurato ormai da due settimane, presente sul Canale YouTube del Partito piemontese e sulle sue pagine social (Facebook e Twitter).

“In un momento in cui si è obbligati a restare a casa a causa delle restrizioni da Covid19 – afferma la Segreteria Regionale del PC – abbiamo cercato di rimanere vicino ai nostri iscritti e simpatizzanti utilizzando i social media, facendo un lavoro di formazione e informazione sui temi di attualità politica. Il format consiste in un’intervista di circa mezz’ora a esponenti del lavoro, della cultura, della società civile, esperti di relazioni internazionali, a lavoratrici e lavoratori. Abbiamo attivato un canale aperto grazie al quale il Partito può dare voce a chi oggi non ne ha”.

L’iniziativa rientra nella mobilitazione chiamata Soccorso Rosso che il PC Piemontese ha lanciato il 12 marzo per raccogliere le testimonianze dei lavoratori costretti a lavorare in condizioni di sicurezza precaria, di quelli lasciati a casa con contratti in scadenza e di chi è in cassa in deroga o chi non ha più risorse per fare la spesa.

Oggi doppio appuntamento con Max Lioce, esperto di America Latina, con un approfondimento sul Venezuela e alle 18.30 la presentazione del libro “Femminile plurale” di e con Giorgia D’Errico.

