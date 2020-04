Greta non viene a Torino: annullato il meeting FridaysForFuture

Greta Thunberg non verrà, come era prevedibile, a Torino. L’emergenza Coronavirus ha infatti portato all’annullamento del meeting internazionale FridaysForFuture previsto nel capoluogo piemontese per luglio.

Gli attivisti di FridaysForFuture Torino, hanno deciso, in accordo con i ragazzi del FFF del resto d’Italia e di tutta Europa di annullare l’appuntamento che avrebbe visto tra gli ospiti la giovane attivista svedese

Spiegano dal FFF Torino: “Come sempre, il movimento FridaysForFuture segue la scienza e fa tesoro delle affermazioni di chi studia i gravi problemi che affliggono la nostra società. Questo vale per la crisi climatica come per l’emergenza coronavirus”.

Ma l’appuntamento è solo rinviato: “L’obiettivo comune è quello di riuscire ad organizzare il meeting internazionale di FFF nell’estate 2021. Ringraziamo chi ci ha dato una mano in questi mesi e invitiamo tutti quanti a seguire i nostri canali social per conoscere le iniziative che promuoveremo nei prossimi mesi”, concludono dal FridaysForFuture Torino.

Greta Thunberg era venuta a Torino lo scorso dicembre. Nei giorni successivi si era deciso di organizzare qui il meeting internazionale del movimento.