Come non farsi cogliere impreparati dal Black Friday

Il conto alla rovescia è già partito. Infatti tra meno di un mese sarà il “Black Friday”, giornata dedicata allo shopping a prezzi scontati. Una tradizione americana in quanto negli Usa da sempre si celebra la giornata successiva al Ringraziamento, l’ultimo venerdì di novembre, con sconti e saldi che danno il via alle spese di Natale. Ma, come detto, da alcuni anni anche qui il “venerdì nero” è sinonimo di affari e convenienza. Vediamo quali sono gli acquisti più convenienti quest’anno.

Ad aiutarci in questo percorso è Stileo.it, aggregatore online di prodotti fashion che ha elaborato una vera e propria guida al Black Friday, per non farsi cogliere impreparati e per non perdere le migliori occasioni.

Alla ricerca dello sconto online

E’ vero che per gli sconti dell’e-commerce c’è una giornata dedicata ed è quella del Cyber Monday. Ma ormai acquistare via web è diventato sempre più conveniente e comodo e quindi difficilmente i siti internet si lasceranno sfuggire l’occasione di aumentare gli ordini durante il Black Friday. D’altronde la pandemia ha accelerato una tendenza già in atto e ora sono moltissimi gli utenti che si rivolgono al web per cercare affari e saldi.

Proprio i report mostrano come nell’ultima settimana di novembre i click sui siti di moda aumentano in modo esponenziale. Tra i principali acquisti scontati le borse da donna, sneaker per uomo e stivali per la stagione invernale alle porte. Ma tra i più richiesti ci sono anche giacche e giubbotti.

Approfittare del Black Friday per i regali di Natale

Non è un caso che il venerdì degli sconti cada a fine Novembre. Anzi altro non è che l’apertura della stagione dello shopping natalizio. D’altronde poter fare un po’ di regali risparmiando è sempre una bella opportunità. Ecco perchè tra gli oggetti fashion più richiesti ci sono anche portafogli, borse e sciarpe che vanno benissimo come presente da trovare sotto l’albero.

Ugualmente si privilegiano alcune grandi marche molto amate e per le quali riuscire ad acquistare un capo senza spendere tanto è davvero una soddisfazione. Ad esempio negli ultimi anni hanno avuto notevole fortuna i prodotti di Alviero Martini, in particolare per quanto riguarda la pelletteria che si riconosce per l’inconfondibile stampa a carte geografiche. Oppure anche Lui-Jo molto richiesto sia per quel che riguarda l’abbigliamento che per i gioielli e gli accessori.

Insomma, abbastanza per farvi capire che il Black Friday può essere davvero conveniente. Ma per non farmi cogliere impreparati c’è il trucco degli “esperti”. Iniziare giorni prima a navigare sui siti di e-commerce e scrutare i prodotti, per farsi un’idea di cosa offrono e di quali affari si possono davvero fare.