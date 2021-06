Cinque Stelle, Valentina Sganga candidata sindaca di Torino: “Porterò avanti lavoro di Appendino”

“Mai avrei pensato, solo pochi mesi fa, di scrivere queste righe: lo faccio con umiltà ma anche con ferrea determinazione”. Così la capogruppo del Movimento Cinque Stelle in consiglio comunale a Torino Valentia Sganga che, insieme ad Andrea Russi, si è candidata per la corsa a sindaco del capoluogo piemontese.

“Questa sera ho dichiarato in assemblea che sono pronta a competere quale candidata sindaca della città di Torino per il M5s”, spiega Sganga.

Aggiunge la capogruppo che “le sentenze che hanno colpito la sindaca Chiara Appendino, ingiustamente a mio parere, privano la nostra comunità politica e la città di una risorsa che avrebbe continuato il tenace lavoro di cambiamento che ha trasformato la città in meglio”.

“Oggi posso dire che la mia candidatura altro non è che il l’espressione di una volontà: portare avanti il lavoro iniziato cinque anni fa dalla sindaca e da tutto il M5s.

Eguaglianza, diritti, mobilità sostenibile, stabilità finanziaria e ricerca di nuovi investimenti per la città: gli assi su cui impegnarmi saranno questi.

Continueremo il cammino e lo porteremo fino in fondo. Continueremo il cammino e lo faremo insieme, uniti”, conclude Sganga.