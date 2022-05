Chivasso, il candidato Fdi che imbarazza Meloni insultando Boldrini e inneggiando al Duce

Lo screenshot del candidato di Fratelli d’Italia a Chivasso sta girando sulle chat e inizia a imbarazzare Giorgia Meloni. Su tratta di un post pubblicato su Instagram di qualche anno fa, probabilmente “sopravvissuto” alla pulizia dei social che è ormai abitudine quando si è candidati nei partiti, per evitare di finire nella bufera. Ma questo è sfuggito.

E’ il caso di Fabio Margarita, candidato al consiglio comunale di Chivasso, città importante della Provincia di Torino. Che ha lanciato la sua candidatura ed è spuntato un post in cui inneggia a Benito Mussolini e insulta la Boldrini.

“Boldrini zoccola”, scriveva nel post, seguito da un “duv mea lux” (duce mia luce, in latino). Sotto una foto del famoso obelisco di Roma, recante la scritta “Mussolini dux”, contestato proprio da Laura Boldrini. “Meglio mille di questi obelischi – scriveva Margarita – che cento campi Rom” e poi il pesante insulto alla Boldrini.

Pare che i “conservatori” della Meloni non stiano prendendo bene questo post, seppur datato. E sicuramente la sinistra chiederà spiegazioni. Intanto la bufera cresce e molti sono in attesa di vedere cosa deciderà di fare il centrodestra di Chivasso.