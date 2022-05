Chivasso, Grimaldi, Gasparri e Debernardi (SE): “Dietro il volto rassicurante di Clara Marta la destra più nera”

“Come abbiamo visto a Torino e vediamo ogni giorno al governo della Regione Piemonte, il centrodestra si presenta con volti rassicuranti ma ha un’anima nera e misogina: che cos’ha da dire la candidata Sindaca di Chivasso sulle frasi: ‘Boldrini zoccola’ e ‘dux mea lux’ che appaiono sul profilo social del candidato di Fratelli d’Italia Fabio Margarita?” – dichiarano il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi ed esponente di Sinistra Ecologista, Marco Grimaldi, e i portavoce di Sinistra Ecologista Chivasso, Chiara Gasparri e Fabrizio Debernardi, in merito alle notizie riportate dal quotidiano Nuovasocietà.

“Clara Marta è un volto ‘perbene’, raccomandabile, presentabile” – proseguono gli esponenti di Sinistra Ecologista – “ma, esattamente come Cirio, non ha problemi ad accompagnarsi e farsi sostenere dalla destra più reazionaria e aggressiva. È ancora in tempo per prendere le distanze e agire di conseguenza. Che cosa intende fare?”