Chiesto il rinvio a giudizio per Pasquaretta, accusato di estorsione ad Appendino

Il pm Gianfranco Colace ha chiesto il rinvio a giudizio per Luca Pasquaretta, l’ex portavoce della sindaca Chiara Appendino, accusato di estorsione nella vicenda che lo avrebbe visto ricattare sia la prima cittadina torinese che la viceministro all’Economia Laura Castelli per ottenere nuovi incarichi lavorativi dopo avere dato le dimissioni dal suo ruolo di ufficio stampa di Appendino, in seguito allo scandalo di una consulenza fantasma al Salone del Libro.

Secondo quanto ricostruito dai magistrati infatti Pasquaretta avrebbe minacciato ritorsioni se non gli fosse stato trovato un altro lavoro finendo prima nello staff della parlamentare europea Tiziana Beghin e poi proprio al fianco della Castelli.

L’inchiesta nasce appunto dalla consulenza fantasma che Pasquaretta avrebbe prestato al Salone del Libro nel 2017 e per la quale sarebbe stato pagato 5000 euro (soldi poi restituiti). Nell’ambito dell’inchiesta è stato chiesto anche il rinvio a giudizio per Mario Montalcini, ex vicepresidente della Fondazione per il Libro, e Giuseppe Ferrari, vicesegretario generale del Comune di Torino, e per altre sei persone. Nove i capi di imputazione tra cui a vario titolo di corruzione, traffico di influenze illecite, peculato, estorsione e turbativa d’asta.

Per la sindaca Chiara Appendino, invece, è stata chiesta l’archiviazione: era infatti accusata di concorso in peculato, ma proprio le chat e gli scambi di messaggi con Pasquaretta hanno dimostrato che la prima cittadina era all’oscuro della vicenda. Archiviazione anche per la funzionaria comunale Elisabetta Bove.