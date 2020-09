Caso Ogr, Cirio: “Per martedì un incontro, troveremo soluzione”

A seguito delle polemiche sulla rilocazione del Covid Hospital inserito all’interno delle Officine Grandi Riparazioni,oggi Il il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell’incontro con le realta’ produttive piemontesi, ha dichiarato che la giunta regionale ha in programma, per martedì, una riunione per discutere su come agire riguardo le Officine.

“Abbiamo convocato una riunione sulle Ogr martedì, sono certo che troveremo la soluzione migliore. Doveva essere questa mattina, ma è necessaria la presenza dell’assessore alla Sanità Icardi. Definiremo la strada migliore”. ha affermato Cirio.

“La scelta delle Ogr – ha ricordato Cirio – è figlia di un protocollo condiviso da Prefettura, Comune, Regione , Compagnia San Paolo e Fondazione Crt: era un’opera necessaria in quel momento, oggi dobbiamo guardare al futuro ma non dimenticarci che stiamo uscendo da una crisi pandemica che ha creato migliaia di morti. Dobbiamo fare una scelta giusta e di equilibrio. Sono sicuro che come sempre troveremo la soluzione migliore”.

“Sarebbe inopportuno parlarne prima di incontrare la proprietà, comunicheremo l’esito dell’incontro martedì – conclude Cirio – Condivideremo anche l’uscita da questo momento di crisi”.Il presidente ha ricordato che davanti alle Ogr c’è un albero con i fiocchetti bianchi indica le vite che in questo luogo sono state salvate.