Casale Monferrato, CasaPound dona 1200 mascherine ad associazione di primo soccorso

In questo periodo complicato, anche nel Monferrato le associazioni di primo soccorso stanno patendo la scarsità di materiale.

“Ancora una volta i militanti di CasaPound si sono messi a disposizione della collettività, raccogliendo fondi per poter acquistare dispositivi di protezione”.

In un comunicato, il responsabile della tartaruga frecciata Ivan Barretta, ha specificato di aver raccolto, come sezione, una somma valevole per l’acquisto di 1200 mascherine.

“Saranno tutte donate ad associazioni di primo soccorso della zona, in quanto queste hanno lamentato la poca reperibilità di protezioni individuali, oltre a doverle talvolta fornire ai pazienti che ne sono sprovvisti”, conclude Barretta.