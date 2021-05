Camminata per l’ambiente, Verdi: “Appendino non ci sarà ma dialogo resta sereno”

Dopo le polemiche intervenute in queste ore la sindaca Chiara Appendino ha scelto di non partecipare alle manifestazione “Insieme per l’ambiente” organizzata dai Verdi e a cui ci sarà anche il candidato alle primarie del centro sinistra Enzo Lavolta.

Il partito spiega però di aver sentito la sindaca: “Noi Verdi Europa Verde Torino siamo stati contattati personalmente dalla Sindaca Chiara Appendino la quale ci ha spiegato le sue motivazioni( dove si scusa )per le quali non sarà presente con noi all’ iniziativa di sabato2.

“Per noi Verdi il dialogo con la Sindaca Appendino rimane aperto, disteso, sereno e collaborativo. Era il nostro modo per manifestare apprezzamento per il progetto di riqualificazione del Parco allestito dalla sua Giunta, magari per rilanciare insieme un impegno forte per la natura, la mobilità sostenibile, l’innovazione tecnologica e l’attenzione al lavoro di qualità. Ci dispiace ancora di più perché i Verdi sono gli unici in questa città a cercare di costruire ponti – occasioni di incontro e di progettazione della città del futuro – con mattoni di cultura, di civiltà di collaborazione e di costante/passione” proseguono i Co-portavoce Regionali dei Verdi-Europa Verde Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi e i Commissari dei Verdi-Europa Verde della provincia di Torino Angela Plaku e Antonio Fiore.

“La nostra iniziativa ci sarà ugualmente perché crediamo che sia importante essere “INSIEME PER L’ AMBIENTE”, sabato mattina alle ore 10 al parco del Valentino con la presenza della nostra Europarlamentare dei Verdi Europei Eleonora Evi e il Vice presidente del consiglio comunale di Torino Enzo Lavolta, le tante associazioni e i tanti cittadini e cittadine che hanno a cuore l’ ambiente”.