Campidoglio, mentre ristruttura appartamento ladro ruba ai vicini

Di giorno lavorava come decoratore per i lavori di ristrutturazione di un appartamento, di sera rubava nelle case vicine. A consentire al 44enne di introdursi nelle abitazioni una scala che utilizzava per i lavori e che fungeva da ponte tra i balconi.

A scoprirlo la polizia su segnalazione del proprietario di un appartamento che sentendo dei rumori provenire dalla cucina dove appunto trova l’uomo con una torcia in mano che afferma di stare cercando una perdita d’acqua che sta filtrando nell’appartamento che sta ristrutturando prima di fuggire velocemente dalla porta.

Intervenendo sul posto gli agenti raggiungono il condominio accanto dove i condomini spiegano appunto che nell’appartamento si stavano davvero effettuando dei lavori di ristrutturazione e che poco prima l’uomo aveva citofonato dicendo di essere rimasto chiuso fuori nei giorni scorsi. Il 44enne trovato sulle scale dalla polizia ha dichiarato di essere un decoratore e di essersi accidentalmente chiuso alle spalle la porta dell’appartamento. Ma messo alle strette ammette di essersi introdotto nell’abitazione vicina. Trovato in possesso di un coltello a serramanico e con precedenti specifici, è stato arrestato per tentato furto in abitazione ed indagato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.