Bonucci fa causa alla Juventus

L’ex capitano e difensore bianconero Leonardo Bonucci ha fatto causa alla Juventus. A confermarlo lo studio legale, di Roma, degli avvocati Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, che rappresentano da agosto il calciatore ora in forza all’Union Berlino. A quanto si apprende l’avvocato Conte ha dato seguito all’azione giudiziaria prevista dall’accordo collettivo: la richiesta dei legali è di un risarcimento danni per la mancanza di condizioni di allenamento e preparazione del giocatore.

La querelle tra il giocatore e la società bianconera era incominciata alla ripresa della preparazione per l’inizio della nuova stagione. Bonucci non “faceva più parte del progetto” di Massimiliano Allegri. Dopo un serrato braccio di ferro con il club bianconero, l’ex capitano aveva deciso di trasferirsi in Germania.