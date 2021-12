Blanco in concerto a Torino il prossimo 13 aprile. L’astro nascente della musica italiana inizierà il suo primo tour che lo vedrà protagonista nella primavera 2022. La prima avventura live di Blanco lo porterà ad esibirsi in otto show nei maggiori club italiani.



Le date annunciate partiranno da Padova Geox, 3 aprile), toccando poi Milano (Fabrique, 6 aprile), Roma (Atlantico, 10 aprile), Torino (Teatro Concordia, 13 aprile), Firenze (Tuscany Hall, 4 maggio), Bologna (Estragon, 8 maggio), Brescia (Morato, 13 maggio), Napoli (Casa della musica, 19 maggio).

All’anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, Blanco si è fatto notare per il suo stile difficilmente inquadrabile, in cui le linee melodiche accattivanti, cantate con l’aggressività e l’emotività dell’adolescenza, convivono con una sensibilità autentica, trasparente. Dopo aver pubblicato i brani “Belladonna” , “Notti in Bianco” e “Ladro di Fiori” il giovane cantautore è diventato conosciuto al grande pubblico grazie alla collaborazione con MACE e Salmo per il singolo “La Canzone Nostra”. Il suo album d’esordio, “Blu Celeste”, è certificato doppio disco di platino con oltre 370 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di views su YouTube.

A febbraio Blanco parteciperà insieme a Mahmood al 72mo Festival di Sanremo nella categoria Campioni con il brano “Brividi”.

Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 27 dischi di platino e 7 dischi d’oro, Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify.

A partire da martedì 21 dicembre 2021 dalle ore 14.00 saranno disponibili i biglietti in vendita online e da lunedì 27 dicembre, sempre a partire dalle ore 14.00, sarà possibile acquistarli presso tutti i punti vendita autorizzati.

CALENDARIO TOUR

Domenica 3 APRILE 2022 | PADOVA, GEOX

Mercoledì 6 APRILE 2022 | MILANO, FABRIQUE

Domenica 10 APRILE 2022 | ROMA, ATLANTICO

Mercoledì 13 APRILE 2022 | TORINO, TEATRO CONCORDIA

Mercoledì 4 MAGGIO 2022 | FIRENZE, TUSCANY HALL

Domenica 8 MAGGIO 2022 | BOLOGNA, ESTRAGON

Venerdì 13 MAGGIO 2022 | BRESCIA, MORATO

Giovedì 19 MAGGIO 2022 | NAPOLI, CASA DELLA MUSICA

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com