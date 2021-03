Bitcoin, le proiezioni di mercato per il 2021

Nata nel 2010 il Bitcoin in poco tempo si è imposta sul mercato finanziari come la regina delle criptovalute, in grado di attirare l’interesse degli esperti di Borsa e finanza e la curiosità di molte persone che ogni giorno decidono di investire i loro risparmi in modi che sperano fruttuosi.

E finora, possiamo dire, che il Bitcoin non ha deluso le attese, riuscendo a mantenere un buon andamento sui mercati e riuscendosi a posizionarsi come uno degli investimenti più sicuri negli ultimi anni.

Certo, anche questa criptovaluta si è mostrata un po’ incerta negli ultimi anni travagliati per l’andamento finanziario. Tuttavia ha saputo resistere meglio delle tradizionali valute e anche le previsioni per il 2021 sono ottimistiche.

Va tenuto presente che i crypto-asset sono molto volatili e possono cambiare facilmente, ma intanto nei primi due mesi dell’anno il Bitcoin ha fatto registrare alcuni picchi e record da non sottovalutare anche in previsione dei prossimi mesi.

Le evidenze dimostrano come la criptovaluta da fine 2020 ha avuto una crescita costante del suo valore, riuscendo a triplicare il suo valore rispetto alla valuta di riferimento, il dollaro. Al punto che c’è chi ipotizza che il Bitcoin potrebbe entro l’anno arrivare a toccare il record di oltre 100mila dollari di valore. Ipotesi che spiegherebbe anche perchè esperti di mercato ed economia come Morgan Stanely di Tesla o Deutsche Bank avrebbero deciso di investire in criptovalute.

Proprio queste previsioni ottimistiche potrebbero allettare molte persone a lanciarsi nel mercato del Bitcoin nella speranza di riuscire a investire i propri risparmi in qualcosa di solido e sicuro. Certo, nemmeno con una valuta di questo tipo i rischi sono azzerati, ovvero, le possibili perdite di mercato ci sono sempre.

