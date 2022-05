Barriere architettoniche in casa propria: come superarle?

Può sembrare incredibile ma in realtà le barriere architettoniche che rendono difficili gli spostamenti per persone con difficoltà motoria possono esistera anche a casa propria. Già, perchè può capitare che un infortunio, oppure il passare del tempo e il degenerare delle proprie condizioni fisiche abbiano come conseguenze che alcuni luoghi della propria abitazione non siano più facilmente raggiungibili. Per esempio i piani più elevati di una casa, oppure anche lo stesso ingresso se sopraelevato da alcuni gradini.

Per fortuna ad aiutare chi si trova in condizioni di difficoltà motoria ad usufruire di tutti gli spazi di casa propria ci sono gli Handicare Montascale , ovvero montascale o servoscale che possono essere installati facilmente sulla propria scale e aiutare salita e discesa di chi non può fare autonomamente.

Il progresso tecnologico infatti consente di affidarsi a questi strumenti che dotati di motore trasportano su e giù le persone sedute su una comoda scala in tutta sicurezza e tranquillità.

I montascale possono essere installati su qualunque tipo di scala: da quelle rettilinee, a quelle curve, all’interno o all’esterno dell’abitazione. Si tratta di progetti estremamente personalizzati e studiati su misura per la scala in cui vanno istallati. Per questo anche sui prezzi montascale non è possibile fornire un valore standard, ma ci si deve affidare a preventivi personalizzati che dipenderanno dal tipo di scale e di intervento.

Certamente una scala rettilinea richiede un minor lavoro di progettazione e istallazione e quindi ha costi più contenuti: si tratterà solo di adattare il montascale alla lunghezza del rettilineo. Mentre di fronte a una scala curva si dovrà realizzare un progetto personalizzato che dipende proprio dal fatto che solitamente ogni scala ha una curvatura diversa dalle altre e quindi il montascale andrà personalizzato in base ad essa.

In generale per avere un preventivo efficace delle spese che andranno sostenute si dovrà tenere in considerazione: la tipologia di scala, la loro lunghezza e le esigenze fisiche di chi userà questo strumento. Poi a questo sia aggiunge anche un tocco di gusto personale nel scegliere il modello.

Tra i vantaggi vi è però il fatto che l’acquisto di un montascale è detraibile al 75 per cento in cinque anni come spesa per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Installare un montascale, dunque, può davvero rappresentare per chi si trova in difficoltà nel muoversi in casa uno strumento fondamentale e di svolta consentendo di riappropriarsi di quella indipendenza e libertà di cui si è stati privati e ritornare a godere di tutti gli spazi.