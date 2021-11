Asteroide contro la Terra, pronta missione Dart per deviarlo

Un asteroide contro la Terra e una missione per fermarlo. Sembra la trama di un film hollywoodiano ma in realtà è tutto vero.

L’asteroide si chiama Dimorphos e non è pericoloso per il nostro Pianeta, ma serve per fare esercizio e testare le reali capacità di fronteggiare e deviare la traiettoria di un corpo celeste.

Per questo è tutto pronto per Dart (Double Asteroid Redirection Test), la prima missione spaziale che tenterà di deviare un asteroide. Dart sarà lanciato dalla base di Vandenberg in California mercoledì 24 novembre alle 7:20 (orario italiano). Il contatto con l’asteroide è previsto tra circa un anno.

A bordo della missione c’è anche l’italiano LiciaCube, un microsatellite realizzato a Torino da Argotec per l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), che pochi giorni prima dell’impatto si separerà da Dart seguendolo da vicino.