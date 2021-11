Tolti i sigilli alla Torteria No Vax di Chivasso

Sono stati tolti i sigilli alla Torteria di Chivasso diventata un simbolo delle proteste dei No Vax e No Green Pass. Il locale di Rosanna Spatari, leader nelle proteste contro le misure di contenimento del Covid, è stato chiuso lo scorso maggio su richiesta della procura di Ivrea. Infatti la Torteria era diventata luogo di ritrovo per manifestazioni contro le norme imposte dall’emergenza sanitaria.

Il dissequestro invece è stato disposta dalla Corte di Cassazione a cui la Spatari si era rivolta per ottenere la riapertura del suo locale.