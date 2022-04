Assalto al portavalori tra Bari e Molfetta: fallisce la rapina. Caccia all’uomo

Un commando composto da cinque persone, secondo una prima ricostruzione, ha tentato intorno alle 7 di assaltare un portavalori questa mattina in provincia di Bari. La tentata rapina all’altezza del km 656, tra Bitonto e Molfetta, direzione nord. I rapinatori però non sono riusciti a portare a termine il colpo. Infatti l’attivazione del sistema di allarme spumablock da parte delle guardie giurate ha evitato che l’agguato andasse a buon fine. Per impedire l’arrivo delle forze dell’ordine i rapinatori hanno anche dato alle fiamme due veicoli, uno nella carreggiata nord e l’altro in carreggiata sud. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale e i fuochi sono stati spenti. Le tre guardie che viaggiano sul mezzo blindato avrebbero riportato delle ferite durante l’agguato. I rapinatori sono ancora in fuga.