Omicidio Sonia Di Pinto, tre giovani arrestati a Lussemburgo

Tre giovani sono stati arrestati per l’omicidio di Sonia Di Pinto, la 46enne di Petacciato (Campobasso) uccisa la notte di Pasqua nel ristorante dove lavorava in Lussemburgo. L’ufficio del pubblico ministero ha confermato che il delitto è avvenuto durante una rapina e che tre giovani, di età compresa fra 20 e 30 anni, sono sospettati di essere coinvolti. La svolta alle indagini sarebbe arrivata dalle riprese dalle telecamere di sicurezza che mostrano il momento dell’aggressione e ripreso due persone con il volto coperto nel ristorante Vapiano in Avenue Kennedy a Kirchberg. Due uomini sono stati arrestati in Place de la Gare nella capitale ed una terza persona è stata arrestata contemporaneamente dalle forze speciali in rue de la Paix a Bonnevoie. I malviventi avrebbero brutalmente aggredito Sonia, impegnata a fare i conti della giornata, picchiandola e strangolandola. Hanno poi trascinato la vittima in cantina dove il suo corpo è stato scoperto la mattina seguente.