Meno Iva per il cibo da asporto e il delivery. E’ la proposta del senatore del Pd Mauro Laus che chiede la riduzione dal 22 al 10 per cento della tassa, a fronte di un ampio utilizzo del servizio in questi periodi di lockdown.

“L’Iva sul cibo da asporto non può essere al 22%, mentre se si consuma al ristorante o al bar è al 10%” dichiara Laus.

“E’ necessario che il governo intervenga tempestivamente per ridurre l’aliquota per un settore che ora è strategico sia per i cittadini che per le stesse piccole e medie imprese di ristorazione, che stanno cercando di continuare a lavorare anche con le restrizioni necessarie al contenimento della pandemia”.

“Bisogna applicare logica e buonsenso, per evitare di penalizzare le aziende e i cittadini consumatori finali, sui quali rischia di ricadere il peso di questa misura, con la conseguenza di comprimere un’attività ora utile e proficua”, conclude il capogruppo Pd in Commissione lavoro al Senato.