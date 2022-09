Askatasuna, “Noi le bollette le paghiamo”

Il centro sociale Askatasuna replica con un comunicato all’accusa di non pagare le bollette sollevata dai partiti di destra a Torino che ieri hanno anche organizzato un presidio sotto il Comune per chiedere lo sgombero dello stabile di corso Regina Margherita.

“Le bollette le abbiamo sempre pagate e pure salate – arriva dall’Askatasuna che incalza le destre rispondendo che – è impossibile dimenticare i 49 milioni di € che la Lega ha sottratto alla collettività e per cui ha avuto la concessione dalla procura di un piano di rientro ridicolo di 600mila € l’anno che probabilmente non verrà mai completamente ottemperato”.

Dal centro sociale si alza anche la provocazione: “Provate a non pagare la bolletta per due mesi, al primo arriva il richiamo, al secondo staccano la luce, anche se l’elettricità, a differenza della Lega, è un bene di prima necessità – e prosegue l’Askatasuna rivolgendosi proprio alla Deputata di FdI Montaruli, anch’essa presente ieri al presidio in Piazza Palazzo di Città – Augusta Montaruli è stata condannata ad 1 anno e 7 mesi nel processo “Rimborsopoli” per avere utilizzato i rimborsi regionali per farsi gli affari suoi, ed oggi, insieme a Cota (altro condannato di Rimborsopoli) è tra i candidati del centrodestra alle elezioni in Piemonte”.

A rendere ancora “più comica la situazione” è la polemica scoppiata subito dopo il presidio all’interno del centrodestra “un po’ meno unito che a quanto pare si era dimenticato che la giovanile di Fratelli d’Italia occupa un immobile a San Salvario. Non ci è dato sapere se loro le paghino le bollette, ma che dire… La coerenza, questa sconosciuta. Come definire questi personaggi che si appropriano del denaro pubblico per i propri interessi? Se dovessimo mutuare le loro parole, probabilmente sarebbero da definire zecche, ma ci sembra più appropriato parassiti” hanno concluso dall’Askatasuna.