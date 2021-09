Appendino: “M5s punta a ballottaggio”

Il ballottaggio è l’obiettivo del Movimento Cinque Stelle di Torino. Lo afferma la sindaca di Torino Chiara Appendino a margine di un appuntamento sui migranti con l’arcivescovo Cesare Nosiglia.

“La nostra partita – afferma la sindaca uscente – la facciamo per andare al ballottaggio. Ci giocheremo le nostre carte cercando di convincere i cittadini rispetto al nostro programma.

Guardiamo al futuro ponendo le basi sul lavoro già iniziato.Tante volte in questi cinque anni abbiamo posto le basi per cose che si vedranno in futuro, dalla Metro 2 finanziata dal Governo Conte all’area di Mirafiori, dove le prime aziende le vedremo tra due o tre anni. Ci sono poi temi come ambiente e mobilità ciclabile, sui quali vogliamo continuare lungo la strada intrapresa”.

“Abbiamo davanti un mese – aggiunge Chiara Appendino – nel quale il mio auspicio è che si possa dibattere dei temi. Sono molto contenta di Valentina Sganga, che sta portando avanti con coraggio i temi che noi in questi cinque anni abbiamo messo al centro dell’amministrazione: diritti, ambiente, mobilità, innovazione e sociale. Io sarò al suo fianco e mi impegnerò da un lato per cercare di dare continuità a quanto fatto, dall’altro per lanciare un progetto legato ai tantissimi fondi che arriveranno”.