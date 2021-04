Appendino incontra i Moderati di Portas

Un incontro “cordiale per confrontarsi sui temi di maggiore rilievo per il presente e il futuro della città”. Questa mattina la sindaca Chiara Appendino ha ricevuto gli esponenti dei Moderati, l’onorevole Giacomo Portas, il capogruppo in Sala Rossa Silvio Magliano e la presidente della Circoscrizione 6 Carlotta Salerno.

Motivo dell’incontro sarebbe stato uno “uno scambio di opinioni, in particolare, sugli effetti per il tessuto economico e sociale locale delle necessarie misure emergenziali adottate per contenere la pandemia e, soprattutto, sull’argomento della ripresa post emergenza delle attività e del rilancio economico del territorio”.

Appendino e i Moderati hanno dunque affrontato “il tema delle progettualità su cui puntare sfruttando l’importante contributo finanziario assicurato dalle risorse straordinarie messe a disposizione dell’Unione Europea, attraverso i programmi React Eu e Next Generation Eu” oltre che “della necessità di operare per mantenere Torino al centro delle dinamiche nazionali, al fine garantire al capoluogo piemontese anche il sostegno attraverso fondi governativi per dare corpo a quei progetti di sviluppo legati al trasporto pubblico, all’industria e all’innovazione, fondamentali per il futuro di Torino, del suo territorio e della sua comunità”.

Chissà se l’incontro ha toccato anche l’argomento delle prossime elezioni comunali di Torino e sulla tanto discussa alleanza Pd-M5s che la sindaca Chiara Appendino sponsorizza da tempo. E che forse solletica anche Portas che non vede più così di cattivo occhio i pentastellati.