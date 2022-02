Slitta a data da destinarsi la nuova udienza del processo d’appello per il caso Ream che vede imputata l’ex sindaca Chiara Appendino e il suo capo di gabinetto Paolo Giordana condannati, assieme all’allora assessore al Bilancio Sergio Rolando per falso in bilancio in merito a una caparra da 5 milioni di euro versata da Ream per l’area Ex Westinghouse e non inserita nelle voci a bilancio nel 2016.

Era prevista per domani la seconda udienza del processo d’appello apertosi a inizio mese, ma sarà rinviato in quanto l’ex sindaca ha comunicato di essere risultata positiva al Covid e non potrà dunque essere in aula.