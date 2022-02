Spara in faccia all’ex moglie e si costituisce 

Tentato femminicidio in via Baltea, a Torino. Un uomo di 46 anni, a seguito di una lite, ha sparato con una pistola calibro 6 alla ex moglie, ferendola al viso. La donna e’ stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco, mentre l’uomo si e’ costituito ai carabinieri di Settimo Torinese, dove si trova in stato di fermo. Prima di sparare il 46enne ha lasciato una serie di bigliettini dove farebbe riferimento a un relazione intrapresa dall’ex moglie, quindi avrebbe cercato di uccidersi per poi desistere. L’arma e’ stata trovata all’interno della sua auto e posta sotto sequestro.