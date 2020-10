Appendino ha deciso: “Non mi ricandido”

“Dopo aver a lungo riflettuto ho deciso di fare un passo a lato: non correrò per la carica di sindaca”. Così Chiara Appendino annuncia in un video su Facebook che non si ricandiderà alle elezioni 2021. La prima cittadina, con lo sfondo della Mole Antonelliana e della città, spiega come le vicende giudiziarie non ancora concluse le impediscono di proporsi per un secondo mandato. “È una scelta di coerenza. Mi sono candidata nel 2016 accettando delle regole e facendo della coerenza un faro della mia attività politica e amministrativa. Sono infatti fermamente convinta che la coerenza sia un valore fondante e ad essa continuerò a tener fede”.