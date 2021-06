Ora che le primarie hanno dato un nome anche al candidato sindaco del centrosinistra, resta solo il Movimento 5 stelle a dover scegliere il suo, tra i due che hanno dato disponibilità, Valentina Sganga e Andrea Russi. Nonostante il ritardo nella decisione e le preoccupazioni del leader del Movimento Giuseppe Conte che non ha nascosto di non aspettarsi grandi numeri dal voto a Torino per la sindaca Chiara Appendino la nuova tornata amministrativa non sarà una disfatta. “Andiamo avanti con i candidati e io penso che non sarà una Caporetto: lavoreremo per arrivare al ballottaggio” ha dichiarato ospite su La7 della trasmissione ‘L’aria che tira estate’.

La prima cittadina ha ribadito anche come il suo progetto sarebbe stato quello di un’alleanza al primo turno con i Dem e che “non è stato possibile per volontà del Pd e bisogna dirlo”. Mentre sull’ipotesi di un secondo mandato Appendino afferma la necessità di un ricambio: “Il meccanismo di non radicarsi troppo all’interno della stessa istituzione non è qualcosa di negativo, perché secondo me rischi di perdere la forza propulsiva, soprattutto quando governo. Ho sentito che Conte farà una proposta, la valuteremo. Io userei la regola del sindaco, un sindaco sa di non poter fare più di due mandati. Il confine del secondo mandato per me sta all’interno della stessa istituzione”.

Mentre sull’impegno di Conte per il M5s da Appendino c’è piena fiducia: “E’ un bene che Giuseppe Conte abbia accelerato e sono contenta che abbia parlato di tempi molto stretti. Quello che posso dire è che abbiamo bisogno che il percorso venga concluso velocemente, anche alla luce dell’appuntamento delle amministrative”