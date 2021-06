Vaccini, open days per giovani esauriti in un minuto

Neanche il tempo di un click. Sono esauriti in un minuto tutti i posti disponibili per gli open days al Valentino dal 18 al 20 giugno riservati ai giovani dai 18 ai 29 anni di tutto il Piemonte. L’apertura delle adesioni era alle 9 di questa mattina, alle 9 e 01 sul portale della Regione è comparsa la scritta “Spiacenti, i posti disponibili sono esauriti per questa settimana”.

Dalle 12 di oggi si apriranno le adesioni per ricevere il vaccino in farmacia, servizio rivolto ai cittadini dai 18 ai 79 anni in buona salute che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Le vaccinazioni saranno avviate dal 18 giugno. Domani, alle ore 9, sempre sul portale ilPiemontetivaccina.it, via alle iscrizioni per l’open night del 19 giugno all’hub della Reale Mutua, a Torino.