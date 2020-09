Appendino : “Basta parlare di candidature, Movimento ritorni a temi identitari”

Non scioglie alcun nodo sul suo futuro Chiara Appendino, interpellata su una sua possibile ricandidatura al termine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi veicoli per la mobilità sostenibile.

“Deciderò se ricandidarmi dopo l’estate come dico da mesi adesso c’è una città che ha vissuto mesi difficili e siamo concentrati sui progetti per la ripartenza” ha detto Appendino che cerca anche di schivare le domande sulla regola dei due mandati da sempre applicata dal Movimento 5 stelle e che andrebbe modificata proprio per consentire a lei, e alla collega Virginia Raggi, di correre nuovamente alle amministrative del 2021.

“Francamente il dibattito sul secondo mandato non interessa, -prosegue Appendino – e per quanto riguarda le nostre regole interne se ci sarà un dibattito ci sarà ma commentare una regola che riguarda me stessa non mi sembra neppure così corretto”.

Ma di una cosa si dice sicura: “Non credo che al Paese interessino le nostre dinamiche interne, interessa quello che vogliamo fare visto che governiamo anche a livello nazionale e in alcune città ed è su quello che ci dobbiamo confrontare. Si deve discutere sull’identità del Movimento, più che parlare di nomi. Se mi si chiede cosa vuole fare il Movimento da grande è corretto che questa decisione venga presa e discussa all’interno della nostra forza politica. Questo è il tema non Chiara Appendino”.