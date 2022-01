Andrea Agnelli ha il Covid, non assisterà alla Supercoppa

Il presidente juventino Andrea Agnelli è risultato positivo al Covid e non sarà a San Siro per assistere alla sfida tra Inter e Juventus che mette in palio la Supercoppa. Già ieri non era all’Olimpico di Roma per il match di campionato vinto 4-3 dai bianconeri in rimonta: si trova in isolamento e non ha avuto contatti con la squadra.

Regolarmente vaccinato, è asintomatico.