Al Parco delle Vallere di Moncalieri Dance Dance Dance

All’interno del cartellone dei Punti Danza 2020/21 sabato 26 giugno alle ore 21 al Parco delle Vallere di Moncalieri la Compagnia EgriBiancoDanza presenta Dance Dance Dance, uno spettacolo composto da tre balletti: Sacred Dance, Secret Dance e Simply Dance.

In Sacred Dance (Danza Sacrale) l’attenzione è focalizzata sull’origine sacrale del gesto e della danza in cui si struttura, veicolo fisico e spirituale per comunicare col trascendente.

In Secret Dance (Danza Segreta) il gesto invece viene esplorato nel suo aspetto seduttivo, infatti specialmente nelle danze antiche (Pavana, Bassa Danza o Allemanda) la struttura severa e codificata non permetteva esplicite manifestazioni di desiderio, che però segretamente emergevano fra i danzatori, piccoli gesti nascondevano passioni segrete, da qui la rappresentazione di quelle danze segrete, brevi momenti di passione con epiloghi differenti, paralleli alla sobrietà dell’apparenza.

Per concludere, in Simply Dance (Semplicemente Danza) la danza viene presentata nel suo aspetto forse più conosciuto, ovvero come elemento di aggregazione e divertimento. L’aspetto ludico della danza vede anche la possibilità di divertirsi attraverso ogni genere di danza senza preclusione di stili. Un balletto ludico ed eclettico per riaffermare il concetto che la danza è una e che si manifesta sotto multiformi aspetti: una danza universale per divertire e comunicare.

Lo spettacolo è stato programmato all’interno di Moncalieri Summer Experience, il cartellone culturale estivo della Città.

Conosciamo bene l’intensità progettuale e la passione con cui lavora EgriBiancoDanza, arrivando sempre a risultati di eccellenza – commenta soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – L’investimento in qualità è sempre la scelta vincente, ed è alla base di un rapporto di lunga data con Moncalieri, e in particolare con il Castello Reale, scelto più volte come location de #IPUNTIDANZA in questi anni. Non potevano certo mancare le loro produzioni nel cartellone culturale estivo di Cascina Vallere.

La Fondazione Egri per la Danza gode del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRB, Fondazione CRC, Studio Rolla, Compagnia di San Paolo, Città di Moncalieri.

La Stagione 2020/2021 si svolge con il patrocinio di: Città di Torino (in collaborazione con Casa Teatro Ragazzi e con Officine Grandi Riparazioni), Città di Moncalieri, Città di Giaveno, Città di Cuneo, Città di Aosta, Città di Biella, Città di Vigliano Biellese, Città di Genova (Museo di arte contemporanea Villa Croce) e Città di Verbania (stagione de Il Maggiore)

DANCE DANCE DANCE – COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA

ideazione e coreografia: Raphael Bianco

assistente alla coreografia: Elena Rolla

maitre de ballet: Vincenzo Galano

Luci: Enzo Galia

Costumi: Melissa Boltri

Danzatori: Elisa Bertoli, Maela Boltri, Simona Bogino, Vincenzo Criniti, Carola Giarratano, Cristian Magurano, Alessandro Romano, Davide Stacchini