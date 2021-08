A bordo di monopattini danneggiano “Toh”, la scultura del toret, in pieno centro a Torino (VIDEO)

Hanno spinto la statua presente in via Lagrange fino a farla cadere e poi sono scappati a bordo di monopattini in sharing. A riprendere l’episodio di vandalismo il cellulare di un residente che nella notte ha sentito gli schiamazzi dei due ragazzi.

Vittima del gesto la statua “Toh” dell’artista Nicola Russo che reinterpreta i “Toret”, classiche fontanelle della città di Torino, e cui sono state installate alcune copie in più punti della città che nei mesi prossimi saranno messe all’asta per sostenere la ricerca contro il cancro della Fondazione di Candiolo.

Nel video, già al vaglio della polizia per identificare gli autori del gesto, si vede un giovane salire sulla statua e l’amico aiutarlo a spingere la statua fino a che non cade a terra. Poi entrambi fuggono ridendo.

Non è il primo caso di atti vandalici contro Toh, infatti nei mesi scorsi era accaduto anche all’istallazione di piazza Arbarello.